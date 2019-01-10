Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Витебском районе

10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Следователи разыскивают очевидцев ДТП в Витебском районе, в котором погиб мужчина, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Происшествие случилось поздно вечером 15 декабря 2018 года на 8-м км дороги Р21 Витебск-граница Российской Федерации (Лиозно). 40-летний и 41-летний водители, управляя автомобилями Citroen Saxo и Dodge Caliber, около 23 часов 15 минут совершили поочередный наезд на находившегося на проезжей части мужчину.

В результате ДТП 61-летний пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

В отношении водителей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Для установления обстоятельств аварии свидетелей и очевидцев ДТП просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399-80-44 (круглосуточно) или по телефону следственного управления 8(0212)46-20-40.-0-