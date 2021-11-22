Фура сбила мужчину на трассе М1 в Березовском районе

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе грузовик сбил на трассе М1 пешехода. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 21 ноября около 18.00 на трассе Брест - Минск - граница России. За рулем грузового автомобиля "ДАФ" был 34-летний водитель. На территории Березовского района он сбил пешехода, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

Еще два ДТП произошли в Брестской области 20 ноября. Одно из них случилось в Ивацевичском районе на трассе М1. По предварительной информации, 54-летний водитель микроавтобуса "Мерседес" заснул за рулем и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. В аварии пострадала пассажирка, которая ехала на заднем сиденье. После оказания медпомощи ее отпустили домой.

В Лунинецком районе в ДТП попала 32-летняя водитель автомобиля "Хендай". По предварительной информации, женщина неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась. Водитель получила травмы.-0-