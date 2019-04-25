25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фура врезалась в машину дорожников на М1 в Борисовском районе, пострадали двое рабочих. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Авария произошла сегодня на 448-м км трассы. Водитель автопоезда допустил столкновение с остановившимся на обочине автомобилем Ford, обозначенным соответствующими дорожными знаками. От удара машина дорожной службы съехала в кювет и опрокинулась.

"В результате происшествия двое находившихся в кабине работников получили травмы. Одному мужчине оказана необходимая медпомощь без госпитализации, степень полученных травм второго устанавливается. Водитель автопоезда не пострадал", - рассказали в СК.

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертом продолжают осмотр места происшествия, опрашиваются участники, фиксируется следовая картина.-0-

Фото из Telegram-канала Следственного комитета