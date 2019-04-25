Подозреваемого в пьяном ДТП под Гродно заключили под стражу

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно заключен под стражу водитель, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла 11 апреля в деревне Новая Руда Гродненского района. Автомобиль "Киа Рио" под управлением 61-летнего мужчины при развороте столкнулось с двигавшимся в попутном направлении МАЗом. В результате аварии пострадал пассажир легковушки: 60-летнего жителя Щучинского района с тяжелыми травмами госпитализировали. Сейчас он по-прежнему находится в больнице.

"Водитель легкового автомобиля при совершении дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила почти 2 промилле. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, но неоднократно задерживался за административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта", - отметил Сергей Шершеневич.

Управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.4 ст.317).

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев случившегося. Планируется проведение автотехнической и судебно-медицинской экспертиз, иные следственные и процессуальные действия.

С санкции прокурора подозреваемый заключен под стражу. Учитывая характер преступления, в отношении него будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза для определения способности осознавать значение своих действий и руководить ими, нести ответственность за содеянное на общих основаниях.-0-