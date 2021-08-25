Фургон с фруктами и овощами перевернулся под Гродно

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25 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно перевернулся микроавтобус с грузом фруктов и овощей. В аварии пострадал человек, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.Авария произошла утром 24 августа на дороге Гродно - Ружаны - Ивацевичи в Гродненском районе. За рулем микроавтобуса "Форд Транзит" находился 54-летний мужчина. По предварительной информации, он отвлекся от управления: фургон выехал на обочину, а затем вылетел в кювет и перевернулся."В результате ДТП пострадал пассажир. 52-летнего мужчину с переломом ключицы госпитализировали", - рассказали в ГАИ. Также поврежденным оказался груз из автомобиля - фрукты и овощи.По факту произошедшего назначена проверка.-0-