ГАИ рассказала подробности наезда на девушку в Гродно

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Завершена проверка по факту наезда легковушки на несовершеннолетнюю девушку в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 12 февраля 2020 года на проспекте Клецкова. "Ауди" под управлением 23-летнего водителя на регулируемом переходе сбила пешехода. В результате аварии девушка 2003 года рождения была госпитализирована.

Установлено, что водитель выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора. Скорость автомобиля в момент торможения составляла около 71 км/ч. В совокупности это и привело к аварии.

В ГАИ отметили, что на дороге необходимо быть предельно внимательными. Взрослые должны напоминать детям, что перед выходом на дорогу и пешеходный переход даже на зеленый сигнал светофора необходимо посмотреть по сторонам.-0-