22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ разыскивает очевидцев ДТП с погибшим пешеходом в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"21 ноября около 17.30 на 15-м км автодороги Заславль - Петришки - Радошковичи вблизи садового товарищества "Селена-89" на территории Минского района неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода 1953 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся", - рассказали в ГАИ.

В этот же день около 18.50 по ул.Меньковский тракт вблизи ТЦ "Озерцо" на территории Минского района неустановленный водитель на неустановленном автомобиле черного цвета совершил наезд на пешехода 2002 года рождения. Женщина пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила тесные повреждения и доставлена в медучреждение. Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция Минской области просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией или имеющих записи видеорегистраторов с кадрами по данным происшествиям, позвонить по любому из указанных телефонов: 8 (029) 339-14-44, 8 (029) 509-42-44, 8 (017) 204-42-44 или 102.

Госавтоинспекция напоминает, за оставление места ДТП к водителю могут быть применены меры административной и уголовной ответственности. Согласно ч.2 ст.18.16 Кодекса об административных правонарушениях, за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет.

В случае невыполнения требований об оказании помощи пострадавшему водитель может быть привлечен к уголовной ответственности за оставление человека в опасности по ст.159 УК.

При совершении ДТП водитель обязан: немедленно остановиться и не принимать меры по изменению положения транспортных средств, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, оставаться на месте ДТП по возможности вне проезжей части дороги, принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшим (пострадавшему), если такие имеются, в случае необходимости вызвать скорую помощь и ГАИ. Также водители имеют право оформить ДТП без вызова сотрудников ГАИ: когда ДТП произошло с участием двух транспортных средств, вред причинен только автомобилям участников ДТП в размере до 800 евро, водители имеют действующие договоры обязательного страхования, трезвые и с действующими водительскими удостоверениями соответствующих категорий, нет спора о вине.-0-