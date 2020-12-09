ГАИ разыскивает очевидцев смертельного ДТП под Гродно

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев смертельной аварии в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Авария произошла утром 22 ноября на трассе Р99 Барановичи - Пограничный - Гродно. Неподалеку от агрогородка Индура столкнулись "Ауди" и "Фольксваген". В результате аварии два человека погибли, еще один получил серьезные травмы.
В ГАИ обращаются с просьбой к очевидцам и гражданам, которые могут предоставить какую-либо информацию об обстоятельствах происшествия. Сделать это можно по телефону (8-0152) 79-75-42 либо 102.-0-