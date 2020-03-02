Гендиректора "Барановичигазстроя" и замначальника отдела "Брестоблгаза" осудили за взятки

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор в отношении гендиректора ОАО "Барановичигазстрой" и заместителя начальника отдела ПРУП "Брестоблгаз", обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам уголовного дела, гендиректор передал заместителю начальника отдела в качестве взятки материальные ценности на общую сумму не менее Br5 тыс. Предполагалось, что это поможет благоприятно решить входящие в компетенцию инженера "Брестоблгаза" вопросы: льготные условия при контроле за производством и качеством строительных работ, обеспечение успешной приемки и подписание актов без надлежащей проверки первичной документации.

Еще один эпизод уголовного дела касается ганцевичского завода "Модуль", акционером которого стал "Барановичигазстрой". Злоупотребляя доверием руководства завода, фигурант обманом причинил предприятию ущерб в крупном размере - на сумму Br1,8 млн, без признаков хищения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.431 и ч.2 ст.216 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Его подельник признан виновным в получении взятки по ч.1 ст.430 УК, а также в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.424 УК. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также мужчина на пять лет лишен права занимать должности в государственных организациях, связанные с выполнением юридически значимых действий.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-