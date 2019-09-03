Генпрокуратура направила в суд дело о ДТП с лесовозом в Ружанах, где погибли бабушка и внучка

3 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Пружанского района уголовное дело по факту ДТП в Ружанах, в котором погибли шестимесячная девочка и ее бабушка. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 17 февраля. Водитель автопоезда с нарушением правил погрузил древесину и ненадлежаще увязал груз, используя лишь два крепежных троса вместо положенных шести. Затем он направился по автомобильным дорогам общего пользования к месту разгрузки в Ивацевичах. Следуя по улице Коссовской в Ружанах, лесовоз ехал со скоростью 50 км/ч при максимально разрешенных 40 км/ч. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, прицеп опрокинулся, а бревна покатились по обочине, по которой шли две женщины с маленьким ребенком в коляске. В результате ДТП погибли бабушка и ее внучка 2018 года рождения. Матери ребенка причинены серьезные травмы.

В Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией действий водителя по ч.3 ст.317 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения).

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Меру пресечения к обвиняемому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-