Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 26-летнего парня, которому инкриминированы убийство 37-летней женщины при отягчающих обстоятельствах, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Об этом БЕЛТА сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.

Днем 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в Свислочи. Они рассказали, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека. Уже 5 января сотрудники милиции установили личность женщины. Тело погибшей обнаружили в квартире одного из домов на улице Романовская Слобода в Минске. Подозреваемого в преступлении 26-летнего парня задержали в Витебске.

Следователи выяснили, что 28 декабря 2019-го парень и женщина выпивали. После он изнасиловал ее, совершил насильственные действия сексуального характера и задушил. Чтобы скрыть следы преступлений, он расчленил тело жертвы. Часть в сумке выбросил в Свислочь, где их впоследствии обнаружили сотрудники коммунальных служб.

"После проверки материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств его вины, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией содеянного по ч.3 ст.166 УК (изнасилование), ч.3 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера) и п.7 ч.2 ст.139 УК (убийство)", - проинформировали в Генпрокуратуре.

В отношении обвиняемого проводились судебные психолого-психиатрические экспертизы. По заключениям экспертов, психических расстройств у него не обнаружено, в принудительных мерах безопасности и лечения он не нуждается.-0-