Генпрокуратура направила в ВС уголовное дело экс-замминистра здравоохранения Лосицкого

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд для определения подсудности два уголовных дела о коррупции в медицинской сфере. Фигурантами одного из них являются бывшие заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий и главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Игорь Лосицкий обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 УК). Владимир Кравченок - в получении взятки повторно, в особо крупном размере (ч.ч.2 и 3 ст.430) и в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424). Кроме того, в ВС направлено уголовное дело бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака (ч.2 ст.430 УК, получение взятки повторно, в крупном размере)

"После изучения материалов дел Генпрокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласилась с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемых", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Примененные на стадии предварительного расследования меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Лосицкого и Андрея Стрижака, домашнего ареста в отношении Владимира Кравченка оставлены без изменения.

Уголовные дела находились в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности. -0-