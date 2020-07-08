Генпрокуратура проверяет законность доходов четырех фигурантов "дела банкиров"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура проверяет законность получения "значительного объема имущества" четырьмя фигурантами "дела банкиров". Такая информация озвучена сегодня в суде, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с обнаружением у обвиняемых Касперовича, Подгорного, Втюрина и Сиводедова в ходе досудебного производства значительного объема имущества, стоимость которого может превышать размер дохода, полученного из законных источников, Генпрокуратурой в соответствии со статьями 36 и 40 закона "О борьбе с коррупцией" организована проверка соблюдения требований законодательства о борьбе с коррупцией при получении обвиняемыми данного имущества. В настоящее время проверка не завершена", - сказал гособвинитель.

Данная информация за подписью заместителя генерального прокурора была приобщена к материалам дела. Дата начала проверки там не указана.

Кроме этого, были приобщены две характеристики Андрея Втюрина - из Госсекретариата Совбеза и Службы безопасности Президента. Также были озвучены медицинская выписка Втюрина и кредитный договор, который касается строительства дома в Минске на ул.Веснинка.

Что касается кредита на строительство дома, то он был взят в апреле 2014 года на сумму Br660 млн (неденоминированных). Поручителем по кредиту выступил сын Втюрина Антон.

Феликс Касперович в 2005-2010 годах был начальником управления программно-технической инфраструктуры платежной системы главного управления платежной системы Нацбанка. С сентября 2010 до июня 2015 года занимал должность начальника управления инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Нацбанка. А с июня 2015 по декабрь 2017 года был директором Расчетного центра Нацбанка Беларуси. После работал председателем правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр". Ему вменяется совместно с Андреем Подгорным получение взяток на сумму более $868 тыс.

Андрей Втюрин с сентября 2014 по апрель 2019 года был заместителем госсекретаря Совета безопасности, с ноября 2014-го - еще и членом коллегии МВД. Он обвиняется в получении не менее $9 тыс. от фигуранта Томченко, $183 тыс. - от Казанцева и Горбачева. Кроме этого, ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову.

Сергей Сиводедов с 2006 года по 31 марта 2014-го был заместителем гендиректора РУП "Белтелеком", после, до 21 апреля 2019-го, занимал должность руководителя этого предприятия. Он обвиняется в получении взяток в сумме не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро.

Все четверо фигурантов, которых проверяет Генпрокуратура, признают свою вину.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство, заседания проходят в здании суда Московского района Минска. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек: восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

По данным КГБ, который расследовал это крупное коррупционное дело, деньги передавались за заключение договоров. Всего только у взяткополучателей изъято свыше $1,65 млн, 62 тыс. евро и более 1 кг золота. Большая часть денег была получена работниками банковской сферы.-0-

Суд наложил арест на деньги четырех фигурантов "дела банкиров" Суд пришел к выводу о целесообразности наложения ареста в целях обеспечения имущественного взыскания, а также в связи с проверкой Генпрокуратуры.