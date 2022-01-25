Генпрокуратура санкционировала заключение под стражу минчанина, подозреваемого в терроризме

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 45-летнего минчанина, которому инкриминированы совершение актов терроризма, а также повреждение имущества общеопасным способом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, фигурант 8 января 2022 года привел в действие взрывное устройство, которое ранее установил под кузовом служебного автомобиля Geely Emgrand X7, припаркованного около здания УВД администрации Центрального района Минска, чем повредил транспортное средство.

Аналогичным способом подозреваемый повредил киоски "Табакерка" вблизи дома 91 по Старовиленскому тракту в Минске 13 января 2022 года и, как уже установлено, - в октябре 2020 года.

Уголовное дело находится в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.-0-