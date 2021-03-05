Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разжигание социальной вражды

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении выехавших за пределы Беларуси и позиционирующих себя представителями инициативы BYPOL бывших прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в Генпрокуратуре.

"Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.130 УК и направлено для организации расследования в Следственный комитет.

По делу проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия, в том числе санкционированные Генпрокуратурой.

"Генеральная прокуратура будет и впредь подвергать строгой правовой оценке публичные высказывания, которые дестабилизируют общественный порядок и угрожают национальной безопасности", - отметили в ведомстве.-0-