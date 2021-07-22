Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности лизинговых компаний

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура выявила нарушения в деятельности лизинговых компаний, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

В Генпрокуратуру с ноября 2020 года начали поступать многочисленные обращения граждан по вопросам, связанным с заключением и исполнением договоров лизинга. По результатам проверки установлена недобросовестная практика, когда коммерческие организации под видом лизинговой деятельности фактически предоставляли займы населению с нарушением требований законодательства. Отдельные субъекты хозяйствования в 2019-2020 годах в нарушение положений указа от 23 октября 2019 года №394 "О предоставлении и привлечении займов" вели деятельность по регулярному предоставлению займов, не будучи включенными Нацбанком в реестр микрофинансовых организаций и не имея соответствующего статуса.

Как пояснили в Генпрокуратуре, на основании договоров купли-продажи предприятия приобретали у граждан в собственность принадлежавшее им движимое имущество, как правило, мобильные телефоны. Затем по договорам лизинга передавали этим же гражданам данное имущество во временное владение и пользование за вознаграждение, т.е. фактически предоставляли займы.

В подобную деятельность в качестве лизингополучателей вовлечено более 2 тыс. граждан, в том числе пенсионеры, люди с низким или средним уровнем дохода, плохой кредитной историей, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию.

В прокуратуре добавили, что многие из них из-за юридической безграмотности не имели полного представления о правовом характере заключаемых договоров, последствиях ненадлежащего исполнения обязательств и размерах начисляемых штрафных санкций. Например, при получении взаймы Br150-300 с учетом штрафных санкций при минимальных сроках просрочки необходимо было вернуть суммы в размере от Br1,5 тыс. до Br4 тыс. Прилагаемые к договорам графики погашения задолженности были составлены так, чтобы у лизингодателя в любом случае возникли основания для применения штрафных санкций.

Анализ таких лизинговых договоров и практики их исполнения, в том числе принудительного, показал, что получателей заемных средств вводили в заблуждение через распространение ненадлежащей рекламы и некорректной информации о сути правоотношений и порядке исполнения взятых обязательств, в том числе о сумме, которую необходимо погасить в установленный срок.

В результате подобной финансово-хозяйственной деятельности выручка только у трех коммерческих организаций, попавших в поле зрения Генпрокуратуры, составила около $2 млн.

В прокуратуре заметили, что формированию практики взимания лизинговыми организациями повышенных штрафных санкций и их неправомерной деятельности способствовало среди прочего недостаточное правовое регулирование. В нормативных правовых актах, регламентирующих лизинговую деятельность, не было положений, ограничивающих размер ответственности лизингополучателей. Это создавало предпосылки для злоупотребления лизингодателем своим правом на установление неограниченных размеров штрафных санкций для лизингополучателей.

В связи с этим генпрокурор в январе направил информацию председателю правления Национального банка об инициировании корректировки законодательства. Предложения Генпрокуратуры нашли отражение в указе от 25 мая 2021 года №196 "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности", которым внесены изменения в указ от 25 февраля 2014 года №99 "О вопросах регулирования лизинговой деятельности", - он вступает в силу с 29 ноября 2021 года.

В защиту имущественных прав граждан, связанных с заключением и исполнением договоров лизинга, прокуроры на сегодня заявили в суды республики девять исков о признании сделок, заключенных с отдельными лизинговыми компаниями, недействительными, по результатам рассмотрения которых семь удовлетворено, по двум принят отказ от иска в связи с примирением сторон. По делам этой категории прокуроры уже принесли один апелляционный и пять надзорных протестов на судебные решения, которые суд также удовлетворил.

Кроме того, в отношении учредителей этих субъектов хозяйствования Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.243 УК об уклонении от уплаты налогов за 2020 год на сумму Br1,7 млн.-0-