ГКСЭ отреагировал на преступные действия против жизни и здоровья семьи председателя комитета

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз отреагировал на преступные действия против жизни и здоровья семьи председателя комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.

"1 октября 2021 года совершены преступные действия против жизни и здоровья семьи председателя Государственного комитета судебных экспертиз генерал-майора юстиции Волкова Алексея Александровича, что, безусловно, является местью за принципиальную государственную и гражданскую позицию. В результате циничных действий уничтожено имущество председателя Государственного комитета. Вопреки преследуемым целям это преступление еще больше сплотило коллектив Государственного комитета судебных экспертиз", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники Государственного комитета возмущены совершенным посягательством на семью Алексея Волкова и приняли решение поддержать своего руководителя и его близких.

Выражая признательность и слова благодарности своим коллегам, Алексей Александрович отметил, что оказанная ему помощь более необходима детям, нуждающимся в восстановлении и поддержании здоровья. Председатель ГКСЭ принял принципиальное решение о передаче собранных денег подшефному учреждению образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации №2 Фрунзенского района Минска" в порядке, установленном законодательством.

Сегодня представители Государственного комитета судебных экспертиз вручили директору центра Ирине Кузнецовой денежный сертификат, который будет использован на первоочередные нужды по реабилитации здоровья детей.

В пресс-службе ГКСЭ добавили: правоохранительная система представляет собой монолит из сплоченных единомышленников. Ни личный состав, ни председатель Государственного комитета никогда и ни при каких обстоятельствах не отступят от добросовестного исполнения своих служебных обязанностей и данной присяги.-0-