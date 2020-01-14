Главбух из Дзержинска вывела со счета предприятия более Br12 тыс.

Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главбух в Дзержинске вывела со счета своего предприятия более Br12 тыс., в отношении 39-летней женщины возбуждено уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Дзержинского РОВД. "По данным следствия, женщина одновременно работала главным бухгалтером в одном из филиалов дорожно-строительного предприятия и являлась бухгалтером жилищно-строительного кооператива. Имея доступ к счетам организаций, она использовала служебные полномочия в личных целях", - проинформировала Татьяна Белоног. С помощью доверенного ей электронного ключа женщина безосновательно в течение месяца переводила деньги с расчетного счета своего предприятия на счет кооператива. После перечислила их на личный счет. "По имеющимся сведениям, она похитила более Br12 тыс., принадлежащих строительному предприятию. От занимаемой должности женщина отстранена", - рассказала Татьяна Белоног. Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере) УК. На начальной стадии расследования причиненный подозреваемой ущерб был добровольно возмещен. "К ней применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сообщила Татьяна Белоног. Проводятся допросы, изучается изъятая финансовая документация, устанавливаются причины и условия, способствовавшие незаконным деяниям. Окончательная правовая оценка действиям женщины будет дана по результатам расследования.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!