Главбух одного из хозяйств Могилевского района незаконно начисляла зарплату себе и мужу

3 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. По подозрению в хищении крупной суммы денег задержана главный бухгалтер одного из сельхозпредприятий Могилевского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Правоохранители установили, что, используя свои служебные полномочия, злоумышленница с октября 2012 года по декабрь 2018 года значительно завышала себе и супругу, работающему на том же сельхозпредприятии, заработную плату. Для этого оформлялись подложные электронные платежные документы. Общая сумма ущерба в результате хищения денег составила более Вr28 тыс.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), санкция которой предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.-0-