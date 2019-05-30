Главный бухгалтер столичной фирмы перевела более Br90 тыс. компании на счета фирм мужа и свекра

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер столичной фирмы систематически похищала денежные средства, перечисляя их на счета коммерческих структур, зарегистрированных на ее родственников. Схему хищения раскрыли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Женщина имела прямой доступ к управлению счетами фирмы и право электронной цифровой подписи от имени директора. В 2017-2018 годах она, используя свое положение, перечисляла деньги на расчетные счета структур, зарегистрированных на мужа и свекра, затем обналичивала и тратила на свое усмотрение. Общая сумма похищенных средств превышает Br90 тыс.

В отношении 37-летней минчанки за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело. Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

К слову, женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное должностное преступление. Однако урок не пошел впрок: вернувшись из мест лишения свободы, она реализовала новую схему для незаконного обогащения.-0-