Житель Молодечненского района проиграл в интернет-лотерее деньги с чужой банковской карты

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечненского района нашел банковскую карту и потратил все деньги в интернет-лотерее, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

В местные правоохранительные органы поступило заявление от 27-летней женщины о хищении с платежной банковской карточки Br80, потерю которой она заметила не сразу. Когда на мобильный телефон стали приходить сообщения о списании средств, женщина тут же заблокировала карту.

Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель г.п. Радошковичи Молодечненского района.

"Мужчина пояснил, что нашел банковскую карту на Центральной площади города. Проверить баланс решил через мобильное приложение электронной лотереи. Злоумышленник зачислил на свой игровой аккаунт Br80 путем нескольких транзакций", - рассказали в РОВД. В интернет-лотерею он играет регулярно, ведет несколько аккаунтов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет.

Фигурант дела уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражи.-0-