Главбух помог предприятию в Полоцком районе уклониться от налогов на Br435 тыс.

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие в Полоцком районе уклонилось от уплаты около Br435 тыс. налогов, подозреваемым по делу проходит бывший главный бухгалтер. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"В поле зрения правоохранителей попал главный бухгалтер одного из торговых предприятий Полоцкого района. Выяснилось, что 38 летний мужчина, достоверно зная все сведения об оплате за отгруженную продукцию, умышленно предоставлял фиктивные цифры, что повлекло неправильное исчисление налога на акциз. В результате эти искаженные сведения позволили предприятию уклониться от уплаты налогов на сумму почти Br435 тыс.", - проинформировали в УВД.

В отношении недобросовестного бухгалтера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов).-0-