Главбуха ДРСУ в Ляховичском районе подозревают в хищении Br360 тыс.

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе главного бухгалтера дорожного управления подозревают в хищении крупной суммы. Такая информация опубликована на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями проверили расходование бюджетных средств, направленных на развитие и содержание дорог в Ляховичском районе. Выяснилось, что главный бухгалтер местного дорожного ремонтно-строительного управления причастна к хищению финансов.

"Восемь лет 55-летняя подозреваемая, пользуясь своим должностным положением, завышала зарплаты работникам предприятия. Она фальсифицировала суммы в платежных поручениях и списках на перечисление денег. Документы подписывались руководством управления и направлялись в различные банки. В итоге женщина получала на свои счета зарплаты, премии и отпускные, значительно превышающие размер, установленный к выдаче", - рассказали в УБЭП УВД Брестского облисполкома.

В результате финансовых махинаций главбух завладела свыше Br360 тыс. Ее действиям следователи дали правовую оценку. Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Женщина частично возместила ущерб.-0-