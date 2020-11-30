Гомельчанин хранил крупную партию марихуаны дома и на работе

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин попался на продаже марихуаны. Крупную партию товара он хранил дома и на работе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники наркоконтроля Гомельской области задержали 36-летнего гомельчанина при продаже наркопотребителю дозы наркотика. Эксперт ГКСЭ подтвердил, что это марихуана.

По оперативной информации, дилер мог хранить крупную партию наркотического зелья. Милиционеры совместно с сотрудниками Гомельской пограничной группы и Гомельской таможни с помощью служебной собаки проверили полученные сведения. Они подтвердились. "Дома у наркодельца и на предприятии, где он работает, нашли почти 1 кг каннабиса. Изъятое предназначалось для продажи. Также обнаружили приспособления для употребления наркотиков", - уточнили в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям гомельчанина. По фактам незаконного сбыта и хранения с целью сбыта наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. Мужчина арестован.-0-