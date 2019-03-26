Гомельчанин обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле устанавливают пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности. Гомельским городским отделом СК расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего жителя областного центра, сообщила БЕЛТА официальный представитель регионального УСК Мария Кривоногова.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК. Он заключен под стражу, проводятся следственные действия.

"У следствия есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к иным преступлениям против половой неприкосновенности", - сказала официальный представитель.

Следователи просят граждан, обладающих информацией о противоправной деятельности обвиняемого, обратиться в Гомельский городской отдел СК по телефонам: 8 (0232) 59-57-24, (8044) 772-75-45.-0-