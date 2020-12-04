Гомельчанин под видом бизнесмена обманул 10 человек - его ждет 8 лет колонии

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин обманул 10 человек, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

В мошенничестве обвинялся 41-летний неоднократно судимый житель областного центра. Мужчина разыскивал людей, которых он знал раньше, и представлялся успешным бизнесменом, владельцем фирмы по установке пожарно-охранной сигнализации и систем видеонаблюдения. Он рассказывал, что заказчиков очень много, но сетовал, что оплата идет по безналу. Просил помощи у старых знакомых в обналичивании средств. "Помощь - не безвозмездная. При этом говорил, что нет поводов для беспокойства. Бухгалтер фирмы будет оплачивать счета за приобретенный в кредит товар", - рассказали в УВД.

На желающих помочь оформляли в рассрочку или кредит дорогостоящую технику в салонах сотовой связи и крупных сетевых магазинах. По данным правоохранителей, в зависимости от стоимости приобретаемой техники мужчина обещал знакомым от Br100 до Br300. "Договор с товаром гомельчанин забирал себе и рассчитывался с человеком. Позже и это перестал делать, объясняя тем, что надо реализовать электронику, после чего и вернет положенный процент. На одного доверчивого пенсионера ему удалось оформить три кредита на Br10 тыс. Сотовые телефоны и технику позже реализовал", - уточнили в отделении информации и по связям с общественностью.

Параллельно гомельчанин поддерживал имидж успешного бизнесмена - только на аренду автомобилей он потратил около Br1 тыс. При этом не отказывался от различного рода афер. "Используя красноречие, мог убедить любого, что для него нет нерешаемых вопросов. Он, например, взялся организовать для знакомой недорогой ремонт двигателя автомобиля. Взял деньги, но ремонтом заниматься не планировал", - отметили правоохранители.

Позже он познакомился с парнем, который поделился своей проблемой - не хотел служить в армии. Гомельчанин предложил молодому человеку выход - устроиться на работу в правоохранительные органы. И, несмотря на то, что у призывника не было специального образования и он не раз привлекался к административной ответственности, обещал устроить контролером в следственный изолятор. Говорил, что подключит знакомого кадровика и уладит все вопросы. За свои услуги взял $100. Однако никакого знакомого не было и парня не трудоустроили.

К моменту задержания гомельчанин успел обмануть 10 человек. Следствие доказало 14 эпизодов противоправной деятельности мошенника.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Он также должен возместить в доход государства Br8,1 тыс. Приговор вступил в законную силу.

В ходе расследования уголовного дела возбуждены также уголовные дела за обман потребителей в отношении продавцов одного из магазинов электронной техники в Гомеле. Удалось доказать, что они умышленно включали в стоимость товара дополнительные услуги, которые в реальности не выполнялись. Так они хотели увеличить процент от продаж.-0-