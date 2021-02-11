Гомельчанин похитил у банка Br1,7 млн

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задержан гомельчанин, похитивший у банка Br1,7 млн. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В начале января на онлайн-площадке по торговле валютами одного из банков 49-летний мужчина увидел, что за 1 российский рубль давали Br3,43. "В действительности эта была стоимость 100 российских рублей - при установке курса произошла техническая ошибка", - уточнила пресс-секретарь.

Сначала гомельчанин обменял незначительную сумму, чтобы убедиться в реальности банковского предложения. После успешной сделки отправился в обменник, поменял там все свои сбережения в долларах на российские рубли, перевел их на карточку и уже онлайн продал за белорусские рубли.

"Чтобы избежать "посредничества" пункта обмена валют, дальнейшие операции мужчина проводил исключительно на торговой интернет-площадке. Он конвертировал в доллары белорусские рубли, их - в российские, а затем снова в белорусские", - рассказала Ольга Чемоданова. За три дня "предприниматель" провел 28 таких операций и похитил свыше Br1,7 млн.

Банк обнаружил ошибку и пропажу денег и обратился в милицию.

Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

В МВД напомнили, что техническая ошибка банка при совершении валютно-обменных и иных операций с денежными средствами не является основанием для освобождения от ответственности.-0-