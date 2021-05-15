Гомельчанин получил 1,5 года ограничения свободы за снятие госфлага

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомеля поддержала государственное обвинение в злостном хулиганстве по уголовному делу в отношении горожанина, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

На скамье подсудимых оказался 23-летний житель областного центра. Он обвинялся в злостном хулиганстве - действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом.

Согласно материалам дела неустановленные лица 16 августа 2020 года на площади Ленина в Гомеле с использованием механизма флагштока спустили размещенный на нем Государственный флаг Республики Беларусь. Вместе с ранее осужденным за аналогичное преступление горожанин с помощью слесарных инструментов снял флаг и установил другое полотнище, не являющееся атрибутом государственной власти в стране.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд Центрального района Гомеля постановил обвинительный приговор. Молодому человеку назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-