17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин приговорен к 24 годам колонии усиленного режима за двойное убийство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Суд признал 24-летнего горожанина виновным по ч.2 ст.139 УК. Также он должен выплатить сумму морального и материального вреда одной из потерпевших по делу.

Резонансное преступление произошло летом 2020 года. Неизвестный смертельно ранил ножом двух мужчин 38 и 32 лет в микрорайоне Сельмаш Гомеля в ночь на 14 июля. Незадолго до происшествия в одном из дворов по улице Дворникова они включали музыку и громко пели песни. К компании подошел неизвестный. Он достал нож и стал наносить обеим жертвам удары в область сердца, затем скрылся.

Один пострадавший умер на месте. Второму удалось добраться к проезжей части, где он упал. Через некоторое время лежащего человека обнаружил таксист, который вызвал милицию и скорую помощь. Когда на место происшествия приехали правоохранители, раненый пытался что-то сказать. Спасти его не удалось. У погибших остались несовершеннолетние дети.

Причастным к двойному убийству оказался житель областного центра. Молодой человек вместе с друзьями снимал квартиру на Сельмаше, где вечером 13 июля компания устроила вечеринку со спиртным. Проснувшись ночью, решил покурить, но сигареты закончились. Вышел на улицу, чтобы перехватить сигарету у случайного прохожего, и услышал громкую музыку и голоса. Направился туда, но получил отказ на просьбу. Возник конфликт, который закончился трагедией.

По признанию молодого человека, после убийства он не мог найти себе места. Не мог спать и несколько раз хотел прийти в милицию, но не хватило силы духа.

Приговор может быть обжалован в законном порядке.-0-