Гомельчанин публично оскорблял представителей власти. Расследование уголовного дела завершено

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский районный отдел Следственного комитета завершил расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Гомеля, который обвиняется в публичных оскорблениях представителей власти, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, гомельчанин был подписчиком нескольких экстремистских Telegram-каналов, которые размещали персональные данные представителей правоохранительного блока, государственных органов и призывали к совершению в отношении них противоправных действий.

"С декабря 2020 года по апрель 2021-го обвиняемый неоднократно публиковал в этих мессенджерах комментарии оскорбительного характера, выраженные в неприличной форме, направленные на унижение чести и достоинства Президента Беларуси в связи с осуществлением им своих полномочий. Кроме того, фигурант разместил 21 оскорбительный комментарий под публикациями с фото и анкетными данными сотрудников органов внутренних дел Минска, Гомеля, Могилева, Витебска, Брестской области, работников прокуратуры и судов Гомеля и Минска, депутата Гомельского районного Совета депутатов", - рассказала Мария Кривоногова. В одну из апрельских ночей мужчина разместил оскорбительные комментарии в адрес 19 высших государственных должностных лиц страны и руководящих работников госорганов, включенных в кадровый реестр главы государства.

Обвиняемый холост, имеет среднее специальное образование, работал грузчиком продуктовой торговой сети, не судим. По показаниям гомельчанина, мотивом преступления стала обида за то, что его привлекли к административной ответственности за активное участие в несанкционированном пикетировании 11 августа 2020 года на ул.Советской Гомеля.

Официальный представитель отметила, что действия жителя областного центра квалифицированы по трем статьям УК: "Оскорбление Президента Республики Беларусь" (ст.368), "Оскорбление представителя власти" (ст.369), "Оскорбление судьи или народного заседателя" (ст.391). Мужчину заключили под стражу.

Всего за 8 месяцев этого года следственные подразделения Гомельской области возбудили 111 уголовных дел по ст. 369 УК, по ст.368 - 37 уголовных дел, по ст. 391 - 8 уголовных дел.-0-