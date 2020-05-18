Гомельчанин ради эксперимента распылял газовый баллончик в магазинах и киосках

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали мужчину, который распылял из баллончика перцовый газ в магазинах и киосках, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

За несколько майских дней в областном центре поступило сразу несколько сообщений о том, что неизвестный беспричинно и неожиданно для всех распылял слезоточивый газ. Страдали в основном киоски на улицах и небольшие магазинчики. "По проспекту Речицкому мужчина запустил газ через окошко в киоск "Белсоюзпечать". Через день похожее произошло с киоском на проспекте Октября. Пострадали и несколько магазинчиков шаговой доступности", - рассказали в УВД. Для атаки злоумышленник выбирал места с небольшими помещениями, где эффект от распыления газа был наибольшим.

Оперативники Советского РОВД Гомеля собрали воедино все факты, изъяли видео с камер наблюдения. Продавцов и киоскеров предупредили: при подобной ситуации максимально оперативно сообщать правоохранителям или воспользоваться тревожной кнопкой Департамента охраны.

Сигнал тревоги сработал в магазине по улице Международной. Мужчина беспричинно распылил в помещении слезоточивый газ. Сотрудники Советского отдела Департамента охраны задержали 44-летнего гомельчанина. У него был баллончик.

Мужчина признался, что газ распылял он. С его слов, хотел посмотреть эффективность и реакцию людей.

По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.-0-