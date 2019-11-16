Гомельчанин сделал ставку через платежный терминал и взломал его после проигрыша

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мужчина сделал ставку через платежный терминал, а затем взломал его и украл деньги. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Директор организации, в пользовании которой находится платежный терминал, 15 ноября позвонил в милицию и сообщил о взломе ночью купюроприемника. Гомельские сыщики вышли на 37-летнего жителя областного центра. Оказалось, накануне он делал ставку через терминал в букмекерской конторе. После проигрыша мужчина решил вернуть деньги и взломал устройство.
Гомельчанина задержали. Следователи возбудили уголовное дело за кражу.
Ольга Чемоданова отметила, что это не первая попытка хищения денег из данного терминала. В начале 2018 года был зафиксирован аналогичный случай. Тогда оперативники также установили и задержали подозреваемых.-0-
Фото МВД