Гомельчанин угрожал милиционеру за оформление в ЛТП

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участковый милиционер оформил гомельчанина в ЛТП, однако тот стал угрожать - и мужчину оштрафовали, сообщили БЕЛТА в МВД.

Участковый милиционер из Советского РОВД Гомеля в августе 2020 года оформил 59-летнего жителя областного центра в ЛТП. Мужчине это не понравилось. Он позвонил на 102 и сообщил, что нанесет обидчику ущерб, если суд не отменит решение об изоляции.

"Сигнал зафиксировали, но мер к абоненту принимать не стали. Через неделю, когда гомельчанин узнал, что ближайшее время все же проведет в профилактории, снова позвонил в милицию. На этот раз он сообщил, что "выкопал для участкового яму", - рассказали в МВД.

Сотрудники управления собственной безопасности провели проверки по фактам угроз и составили на мужчину административные протоколы. В итоге правонарушителя отправили в ЛТП на один год и оштрафовали на Br216.

В МВД добавили, что гомельчанин неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте и мелкое хулиганство.-0-