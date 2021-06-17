Гомельчанина приговорили к 3 годам колонии за призывы к насилию в отношении правоохранителей

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Гомеля, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Мужчина обвинялся в разжигании социальной вражды против сотрудников ОМОНа. По материалам дела, в декабре 2020 года нетрезвый горожанин разместил в одной из групп Telegram-канала сообщения с оскорблениями и призывами к физическому насилию в отношении сотрудников ОМОНа, а также членов их семей.

Гомельский областной суд постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.130 УК назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.-0-