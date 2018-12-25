Гомельчанина за стрельбу в деревне лишили права на охоту

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин, который в ноябре устроил стрельбу в деревне Каравышень (Гомельский район), не сможет охотиться ближайших три года. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Решением суда Гомельского района, которое уже вступило в силу, охотник подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере пяти базовых величин (1 БВ - Br24,5) и лишен на полгода специального права на охоту. "В свою очередь, органы внутренних дел аннулировали разрешение на хранение охотничьего оружия сроком на три года", - добавили в УВД.

Как сообщалось, 17 ноября в 10.50 на спецлинию 102 позвонила жительница деревни Каравышень Гомельского района. Женщина в слезах рассказала, что неизвестный мужчина с ружьем вышел из зарослей малины со стороны поля и пошел по огороду, стреляя в сторону домов. Она также сообщила, что один из выстрелов пришелся по стене гаража. К месту происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды ГАИ, Департамента охраны, поднят по тревоге боевой отряд ОМОНа.

Прибыв в деревню, сотрудники Гомельского РОВД увидели мужчину в камуфлированной одежде с рюкзаком и ружьем, схожего по приметам с неизвестным, которого описала звонившая женщина. Приняв необходимые меры предосторожности, сотрудники задержали злоумышленника, им оказался житель Гомеля 1975 года рождения. Предварительно установлено, что у неработающего гомельчанина были документы на право ношения и хранения охотничьего ружья, а также охотничья путевка на добычу дикого животного. В тот день он решил воспользоваться возможностью поохотиться на зайца, но не учел, что категорически запрещено стрелять и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 м от крайнего строения населенного пункта.

Охотник шел из леса в сторону огородов и заметил зайца. Стреляя, мужчина попал в цель. Забрав добычу, он пошел в лес, где освежевал ее и положил в рюкзак, а затем вернулся в деревню, где и был задержан милиционерами. В итоге был составлен административной протокол по ст. 17.2 КоАП (стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или месте, не предназначенном для стрельбы).-0-