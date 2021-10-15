Гомельчанка оставила новорожденного в выгребной яме, малыш в реанимации

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле работники МЧС спасли новорожденного мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Гомельского областного управления МЧС.

Сегодня около 10.19 диспетчер скорой медицинской помощи сообщил в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС о том, что в пункте приема стеклотары по ул. Герцена в Гомеле находится новорожденный ребенок. Малыш был в выгребной яме общественного туалета.

К месту вызова оперативно были направлены спасатели Гомеля, медицинская служба пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, психолог Гомельского городского отдела по ЧС, сотрудники РОВД. Через 5 минут спасатели прибыли на место.

По предварительной информации, неработающая женщина 1995 года рождения после родов оставила ребенка в выгребной яме туалета и скрылась.

Начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №11 Гомельского района Александр Сабодаш одним из первых подбежал к месту, указанному работницами пункта приема стеклотары. "В первые секунды я и не разобрался, что это ребенок. Затем услышал очень слабый плач малыша. И прыгнул за новорожденным в яму. Достал его и передал пожарному Андрею Бадюкову. Он сразу же закутал мальчика в куртку и полотенца, которые принесли работницы пункта. В этот момент прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые забрали ребенка", - рассказал он.

Малыша госпитализировали в детское реанимационное отделение Гомельской городской клинической больницы №3. Его состояние тяжелое.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники Новобелицкого РОВД установили место нахождения матери новорожденного. Ее также госпитализировали.-0-