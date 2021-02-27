Гомельские спасатели помогли мужчине, подключенному к кислородному аппарату

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гомеля пришли на помощь мужчине, подключенному к аппарату с кислородом, сообщили БЕЛТА.

26 февраля в 14.26 по номеру 101 от женщины поступило сообщение о том, что в Гомеле по улице Крайней произошло отключение света, а в квартире находится 58-летний мужчина, подключенный к концентратору кислорода. Работа аппарата осуществляется только от сети, запасной баллон рассчитан на 30 мин.

Спасатели прибыли на место и подключили медицинское оборудование при помощи электрогенератора.

В 16.15 подача электричества была восстановлена.-0-