Гомельские таможенники пресекли незаконное перемещение 6 т ячменя

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли два факта незаконного перемещения ячменя за неделю, сообщили БЕЛТА в таможне.

Два большегруза были приостановлены на участках трассы Гомель-Ямное. Водители представили сопроводительные документы, в которых были указаны недостоверные сведения о весе перевозимого ячменя. Так, по документам вес товара составлял чуть более 82 т, тогда как взвешивание показало большую цифру. Таким образом, водители намеревались незаконно перевезти более 6 т ячменя на сумму около Br2 тыс. без наличия требуемых сопроводительных документов.

По данным фактам Гомельской таможней начат административный процесс по части 4 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает для юридического лица наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Кроме того, в связи с управлением тяжеловесным транспортным средством без наличия специального разрешения на проезд по дорогам общего пользования Беларуси Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со статьей 18.43 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция предусматривает наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин (1БВ - Br25,5).-0-