Гомельский пенсионер пытался реабилитировать нацизм, возбуждено уголовное дело - МВД

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский пенсионер пытался реабилитировать нацизм. Возбуждено уголовное дело, проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 69-летнего мужчину вышли оперативники гомельского управления ГУБОПиК МВД. В 2016 году он создал и до настоящего времени администрировал несколько сайтов и страниц в соцсетях, где публиковал экстремистские материалы.

"В статьях "День памяти жертв несостоявшейся Сталинско-Гитлеровской сделки", "Майн Кампф" стала в Германии бестселлером", "Слуги сатаны" пенсионер пытался реабилитировать и оправдать нацизм, восхищался и прославлял Национал-социалистическую рабочую партию Германии и одобрял преступления, установленные приговором Международного трибунала", - рассказала Ольга Чемоданова.

В феврале судом Железнодорожного района Гомеля публикации признаны экстремистскими и заблокированы. Также прекращено функционирование интернет-ресурсов, тиражировавших эти материалы. Теперь за распространение указанных статей предусмотрена административная ответственность.-0-