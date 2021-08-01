1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с участием пешехода в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

1 августа в период времени с 02.10 до 02.28 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался по улице Ванеева. Вблизи дома №42 (на мосту через реку Свислочь) совершил наезд на лежавшего на разделительной полосе проезжей части мужчину 2002 года рождения. После этого с места ДТП в нарушение установленных правил скрылся. "В результате ДТП пострадавшему причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован в учреждение здравоохранения", - рассказали в ведомстве.

"Если вы стали очевидцем этого ДТП или обладаете информацией о произошедшем, в том числе видеозаписями, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 239-30-18, 8 (017) 239-60-20, 8 (029) 603-77-17, 8 (029) 389-38-93 либо 102. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ГАИ.-0-