ГПК: белорусы предъявляют фальшивые командировочные при пересечении границы

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники за три месяца выявили десять случаев использования поддельных или подложных командировочных удостоверений, с помощью которых восемь жителей Бреста и двое гродненцев пытались пересечь белорусскую границу в нарушение ограничений, предусмотренных постановлением Совета Министров от 30 октября 2020 года №624 "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания". Подлинной целью поездок, как правило, было посещение магазинов. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Первый подобный случай на участке Брестской пограничной группы произошел в ноябре прошлого года. 37-летний брестчанин предъявил пограничникам поддельное командировочное удостоверение, которое изготовил самостоятельно. 9 февраля текущего года суд Московского района города Бреста признал его виновным в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.380 УК и оштрафовал нарушителя на Br1160", - рассказали в ГПК.

При пересечении границы граждане предъявляли либо поддельные командировочные, либо документы организаций, в которых они никогда не работали, в том числе фирм, зарегистрированных в Российской Федерации. Стоит отметить, что для пограничников проверка подлинности удостоверений, а тем более при помощи современных технических средств, сложности не представляет.

"Большинство нарушителей даже не задумывались, что предъявление подложных документов - серьезное нарушение. Дело в том, что граждане своими действиями одновременно подпадали под санкции статей Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовного кодекса. Если за попытку незаконного пересечения границы предусмотрен штраф до 100 базовых величин, то за использование поддельных документов - ограничение свободы до двух лет", - добавили в ведомстве.-0-