ГПК: Литва перебрасывает беженцев из лагерей в другие страны ЕС

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва перебрасывает беженцев из лагерей в другие страны ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

По имеющимся в Госпогранкомитете достоверным данным, Литва проводит целенаправленную и спланированную акцию по переброске беженцев со своей территории в другие страны ЕС.

Министерство внутренних дел Литвы 29 сентября официально заявило о том, что более 700 нелегальных мигрантов с начала этого года сбежали из центров размещения в Литве.

"Прекрасно понимая, что Литва не является конечной точкой назначения, и мигранты стремятся в более благополучные страны, такие как Германия, Австрия и Бельгия, литовская сторона имитирует побеги. Другими словами способствует переброске мигрантов вглубь Европейского союза, - рассказали в ведомстве. - Массовые побеги невозможны по причине содержания беженцев под усиленной круглосуточной вооруженной охраной полиции и военных. В охране используются служебные собаки. Эти так называемые лагеря оборудованы заборами, колючей проволокой и техническими средствами охраны".

В ГПК добавили: "Таким образом, мигранты не имеют возможности покинуть территорию центров содержания без стороннего содействия".-0-