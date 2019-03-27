Граждане России пытались незаконно вывезти из Беларуси более 23 т яблок

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдел по борьбе с контрабандой Могилевской таможни пресек попытки незаконного перемещения гражданами России нескольких партий яблок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

При проведении специальных мероприятий в Горецком районе таможенники совместно с сотрудниками Горецкого РОВД приостановили движение восьми транспортных средств. В грузовых отсеках автомобилей находилось более 23 т яблок.

При дальнейшей проверке установлено, что российские граждане закупали фрукты на рынках Беларуси с целью последующего сбыта на территории России, в частности, в Смоленске.

Как отметили в пресс-службе, на яблоки отсутствовали товаросопроводительные документы, необходимые для перемещения товаров, в том числе и фитосанитарные сертификаты. Общая оценочная стоимость фруктов составила более Br27 тыс.

По фактам нарушения законодательства Могилевская таможня начала административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.

В пресс-службе рассказали, что с начала года Могилевской таможней при проведении специальных мероприятий пресечено незаконное перемещение гражданами России 22 транспортных средств с плодовоовощной продукцией без необходимых товаросопроводительных документов.-0-