Гражданин Азербайджана задержан в Беларуси за нарушение миграционного законодательства

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД 27 марта задержали за нарушение миграционного законодательства гражданина Азербайджана, одного из лидеров национальной диаспоры. Такая информация размещена на сайте МВД.

В МВД проинформировали, что 42-летний гражданин Азербайджана подозревается в незаконном пребывании на территории Беларуси после его высылки на родину. "Иностранец длительное время не выплачивал алименты на детей, за что был осужден и выслан из страны с запретом въезда на несколько лет", - рассказали в 7-м управлении ГУБОПиК МВД (по Витебской области).

Мужчину задержали в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Оршанский межрайонный СК возбудил в отношении иностранца уголовное дело по ст.371-2 УК Беларуси (нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь). Подозреваемый водворен в ИВС.

С начала года сотрудники ГУБОПиК МВД выявили 43 преступления миграционного характера, выслано 30 иностранцев, оказывавших негативное влияние на криминогенную обстановку в Беларуси.-0-