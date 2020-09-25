Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь около 160 тыс. доз кокаина

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники не допустили ввоз около 160 тыс. доз кокаина на территорию ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Крупная партия наркотика выявлена в пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе. Водитель грузовика - гражданин Литвы - вез около 3,2 кг кокаина из Франции в Россию транзитом через Литву и Беларусь. "Этот объем кокаина рассчитан примерно на 160 тыс. доз, а стоимость такого количества наркотика на черном рынке составляет приблизительно $380 тыс.", - отметили в ГТК.

В грузовом отсеке авто находилось электрооборудование, а в личных вещах водителя - наркотики. Кокаин в трех брикетах, на которые указала служебная собака, был спрятан в дорожных сумках. В Государственном комитете судебных экспертиз подтвердили, что обнаруженное вещество является опасным наркотиком.

Фото ГТК

Во взаимодействии с подразделениями по наркоконтролю МВД установило причастность водителя и иных лиц к незаконному каналу поставок наркотических средств на территорию ЕАЭС.

Белорусская таможня возбудила уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере) УК. Водителя задержали.-0-