Гражданин России в Гродно совращал несовершеннолетних: он объявлен в розыск

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает гражданина России, совращавшего в Гродно несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В 2019 году 49-летний мужчина приехал в Гродно. В социальной сети он познакомился с девушкой, которой не исполнилось и 16 лет. "Мужчина снял квартиру, пригласил к себе девочку и там за финансовое вознаграждение вступил с ней в интимную близость. О преступлении стало известно правоохранителям. Вот только на момент получения оперативной информации мужчина уже был на родине. Есть основания полагать, что потерпевших от его действий может быть больше", - рассказали в милиции.

В отношении россиянина возбудили несколько уголовных дел. Одно из них по ч.2 ст.167 (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней) УК , второе - за изготовление порнографии с изображением несовершеннолетнего. Выяснилось, что в социальной сети мужчина убедил одну из девочек прислать ему фото интимного характера.

Подозреваемый объявлен в розыск в Беларуси и России.

"В последнее время участились случаи совершения преступлений сексуального характера. Педофилы находят своих жертв в интернете, втираются к ним в доверие. Также есть случаи, когда после получения снимков интимного характера ребенка начинают шантажировать. Плюс ко всему от детей злоумышленники могут получать информацию о материальных благах, чтобы в дальнейшем уже совершить имущественные преступления", - рассказали в милиции.

Правоохранители обратились к родителям с просьбой еще раз напомнить детям об опасностях интернета. Чтобы уберечь их, следует просматривать ресурсы, которые посещают несовершеннолетние.-0-