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16 сентября 2021, 13:59

Гражданина Украины будут судить за участие в протестных акциях в Минске

Фото СК
Фото СК

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина Украины - активного участника групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в столице в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Днем 30 августа 2020 года обвиняемый участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в центре Минска. Осознавая противоправность своих действий и не повинуясь законным требованиям милиции, он с неизвестными нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта.

При расследовании установлено: фигурант неоднократно участвовал в незаконных массовых мероприятиях в сентябре прошлого года. Следователи зафиксировали, что днем 13 сентября 2020 года противоправные действия мужчины и иных участников повлекли длительное нарушение общественного спокойствия, а также препятствовали нормальной работе семи предприятий и организаций, которые были вынуждены приостановить свою деятельность по продаже товаров и оказанию услуг.

"Согласно материалам дела, с августа по сентябрь прошлого года обвиняемый с целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения радикальной деятельности создал в мессенджере Telegram-чат. Реализуя свой преступный умысел по порче имущества в общественных местах, он, используя в том числе созданный им чат, подобрал лиц для совместных противоправных действий", - рассказали в УСК.

Выступая организатором фигурант подыскал и изготовил орудия и средства для преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты и многое другое. Обвиняемый распределил роли между исполнителями, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий протестных надписей и изображений. При этом госпредприятию причинен ущерб на общую сумму более Br2 тыс.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей. Видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства преступлений, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. Изучена личность гражданина Украины: мужчина ранее не судим и нигде не работает. По содержимому мобильника установлено, что он был подписчиком деструктивных Telegram-каналов.

Действия фигуранта квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации), ч.4 ст.16, ст.341 (организация, руководство и личное участие в осквернении сооружений и порче имущества) Уголовного кодекса.

Мужчина заключен под стражу. Расследование дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

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