Гродненская милиция опровергла фейк о ворах в костюмах химзащиты

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20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Информация об обворовывающих квартиры преступниках в костюмах химзащиты не соответствует действительности, заявили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
В последнее время в социальных сетях, а также мессенджерах получила распространение фейковая информация о том, что в квартиры жителей Гродненской области заходят неизвестные в медицинской экипировке. Якобы под видом дезинфекции они усыпляют хозяев газом и обчищают жилище.
"Еще раз подчеркиваем - данная информация не соответствует действительности. В Гродненской области подобных фактов не зарегистрировано", - отметили в милиции.-0-