Гродненские таможенники пресекли ввоз более 20 т субпродуктов сомнительного качества

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Литовский перевозчик намеревался ввезти на территорию Беларуси более 20 т субпродуктов сомнительного качества. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.Товар следовал в адрес одной из минских фирм через пункт пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе."Согласно представленным сведениям, в транспортном средстве из ЕС перемещалось более 20 т замороженной говяжьей печени. Водитель также представил ветеринарный сертификат Королевства Бельгия, который, как показала дальнейшая проверка, оказался недействительным. Европейским государством данный документ не выдавался", - рассказали в таможне.Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Субпродукты стоимостью более Br65 тыс. возвращены на сопредельную территорию.-0-