Гродненские таможенники в 2020 году пресекли около 100 фактов незаконного провоза денег

19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в 2020 году пресекли около 100 фактов незаконного перемещения денег через границу Евразийского экономического союза. Общая сумма составила почти Br1,5 млн в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
По сравнению с 2019 годом количество выявленных фактов увеличилось вдвое. Большинство из них зафиксировано в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. Чаще всего правонарушения совершали иностранные граждане.
"В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, обязательному письменному декларированию подлежат перемещаемые (ввоз и вывоз) наличные денежные средства (дорожные чеки), если их сумма превышает $10 тыс. в эквиваленте", - отметили в Гродненской региональной таможне.
Зачастую нарушители не декларировали деньги вовсе либо декларировали лишь часть суммы. Незаконно перемещали деньги водители и пассажиры как легкового, так и грузового транспорта. В одном случае внушительную сумму пытался провезти велосипедист.
Зафиксированы случаи, когда граждан возвращает на территорию Беларуси сопредельная сторона, а те забывают, что деньги, даже если они были внесены в декларацию при выезде, необходимо снова задекларировать.
Самая крупная незаконно перемещаемая сумма составила около $90 тыс. в эквиваленте. Нарушителям за проступок грозит административная ответственность, возможен штраф и конфискация той части денег, что превышает сумму, разрешенную к провозу без декларирования. В трех случаях по фактам контрабанды денежных средств возбуждены уголовные дела.-0-